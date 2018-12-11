Калининградец продал чужой автомобиль и получил 2,5 года «строгача»

11 Дек. 13:33 2018-12-11T13:34:46+03:00

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В Гурьевске осудили мужчину, который продал автомобиль без согласия собственника. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Мужчина проживал в эллинге у знакомого в поселке Шоссейное. Там же в гараже находился автомобиль, который принадлежал подруге знакомого. Посчитав, что автомобиль женщине не нужен, он перепродал его за 40 тысяч рублей, причем, 10 тысяч он получил наличными, остальную часть взял дровами, клавиатурой и компьютерной мышью.

Суд признал его виновным в краже и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.