2018-12-11T13:41:46+03:00
Происшествия

За сутки на калининградских дорогах произошло три наезда на деревья: четверо пострадавших

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник в Калининградской области произошло три ДТП, в которых автомобили врезались в придорожные деревья. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В Зеленоградском районе водитель «Рено» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП 28-летний водитель получил телесные повреждения.

В Гурьевском районе водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, выехал на «встречку», врезался в дерево и съехал в кювет. В аварии пострадали два пассажира.

В Славском районе водитель «Рено» также не справился с управлением и врезался в дерево, мужчина травмирован

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