За сутки на калининградских дорогах произошло три наезда на деревья: четверо пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник в Калининградской области произошло три ДТП, в которых автомобили врезались в придорожные деревья. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В Зеленоградском районе водитель «Рено» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП 28-летний водитель получил телесные повреждения.
В Гурьевском районе водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, выехал на «встречку», врезался в дерево и съехал в кювет. В аварии пострадали два пассажира.
В Славском районе водитель «Рено» также не справился с управлением и врезался в дерево, мужчина травмирован