2018-12-11T15:55:55+03:00
Общество

В Калининграде рядом с Королевскими воротами рабочие сменили стилизованный забор на типовой

Как оказалось, дизайн старого забора разрабатывала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова
Александр КАТЕРУШАИван МАРКОВ
Поделиться:
Замена стилизованного забора на типовойЗамена стилизованного забора на типовойФото: Анна Алимпиева
Изменить размер текста:

В понедельник 10 декабря в Калининграде рядом с Королевскими воротами начался демонтаж стального забора, который был установлен на этом месте несколько лет назад. На его месте появилась типовая оцинкованная ограда, дизайн которой наверняка не согласовывался ни со службой охраны объектов культурного наследия, ни с другими структурами, кроме непосредственно дорожных.

Ситуацию прокомментировала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, в чьем подчинении находятся и Королевские ворота.

- При дорожном ремонте рабочие сильно повредили нам несколько секций забора, - заявила Сивкова. - Мы просили, писали письма, чтобы забор отремонтировали. И городской дорожной службой, как они говорят, из лучших побуждений, было решено заменить забор на новый!

Далее Сивкова уточнила, что прежнее ограждение принадлежало музею.

– Вообще-то это был наш забор. Это мы его ставили на своей территории за свои деньги. Этот забор я сама рисовала! Мы работали с художником Масловым, и я просила его сделать такие же арки как арки Королевских ворот. И таки дуги на заборе мы сделали.

Руководство музея намерено вернуть прежний забор.

- Если они не могут отремонтировать, то что делать… Мы сами это будем делать, - заключила Светлана Сивкова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Калининграда расторгает контракт с подрядчиком ремонта ул. Черняховского и Пролетарской
В Черняховске директора бюджетного учреждения осудили за незаконные премии
Очевидцы: В Балтийске машина задавила лебедя, водитель уехал
В этом году в Калининградской области трудоустроили 317 инвалидов
Калининградца задержали на краденом велосипеде после нарушения ПДД
Калининградка избила бывшего мужа гаечным ключом
Прокуратура потребовала прекратить сброс неочищенных стоков в Преголю
Калининградец зарезал гостя, который его разбудил
Калининградца будут судить за мошенничество с пособиями по безработице
Калининградские депутаты предложили повысить штрафы за незаконное предпринимательство
На Борисовском бульваре в Калининграде построят детсад на 225 мест
За сутки на калининградских дорогах произошло три наезда на деревья: четверо пострадавших
Калининградец продал чужой автомобиль и получил 2,5 года «строгача»
На Берлинском мосту загорелся микроавтобус
Библиотекарь из Калининграда стала миллиардным пассажиром пригородного сообщения России
Калининградку обворовал знакомый из ночного клуба
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил школьницу и скрылся
В понедельник в Калининграде в ДТП пострадали три пешехода
На автобусных остановках в Калининграде и Зеленоградске установили информационные табло
На пр. Мира в Калининграде водитель «Порше» сбил насмерть пешехода
В средневековом замке Прейсиш-Эйлау обвалилась крыша
В Калининграде на пяти улицах нет электричества, на двух – воды