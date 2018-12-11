В Калининграде рядом с Королевскими воротами рабочие сменили стилизованный забор на типовой

11 Дек. 15:55 2018-12-11T15:55:55+03:00

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В понедельник 10 декабря в Калининграде рядом с Королевскими воротами начался демонтаж стального забора, который был установлен на этом месте несколько лет назад. На его месте появилась типовая оцинкованная ограда, дизайн которой наверняка не согласовывался ни со службой охраны объектов культурного наследия, ни с другими структурами, кроме непосредственно дорожных.

Ситуацию прокомментировала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, в чьем подчинении находятся и Королевские ворота.

- При дорожном ремонте рабочие сильно повредили нам несколько секций забора, - заявила Сивкова. - Мы просили, писали письма, чтобы забор отремонтировали. И городской дорожной службой, как они говорят, из лучших побуждений, было решено заменить забор на новый!

Далее Сивкова уточнила, что прежнее ограждение принадлежало музею.

– Вообще-то это был наш забор. Это мы его ставили на своей территории за свои деньги. Этот забор я сама рисовала! Мы работали с художником Масловым, и я просила его сделать такие же арки как арки Королевских ворот. И таки дуги на заборе мы сделали.

Руководство музея намерено вернуть прежний забор.

- Если они не могут отремонтировать, то что делать… Мы сами это будем делать, - заключила Светлана Сивкова.