2018-12-11T15:55:55+03:00
Общество

В Калининграде рядом с Королевскими воротами рабочие сменили стилизованный забор на типовой

Как оказалось, дизайн старого забора разрабатывала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова
Александр КАТЕРУШАИван МАРКОВ
Поделиться:
Замена стилизованного забора на типовойЗамена стилизованного забора на типовойФото: Анна Алимпиева
Изменить размер текста:

В понедельник 10 декабря в Калининграде рядом с Королевскими воротами начался демонтаж стального забора, который был установлен на этом месте несколько лет назад. На его месте появилась типовая оцинкованная ограда, дизайн которой наверняка не согласовывался ни со службой охраны объектов культурного наследия, ни с другими структурами, кроме непосредственно дорожных.

Ситуацию прокомментировала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, в чьем подчинении находятся и Королевские ворота.

- При дорожном ремонте рабочие сильно повредили нам несколько секций забора, - заявила Сивкова. - Мы просили, писали письма, чтобы забор отремонтировали. И городской дорожной службой, как они говорят, из лучших побуждений, было решено заменить забор на новый!

Далее Сивкова уточнила, что прежнее ограждение принадлежало музею.

– Вообще-то это был наш забор. Это мы его ставили на своей территории за свои деньги. Этот забор я сама рисовала! Мы работали с художником Масловым, и я просила его сделать такие же арки как арки Королевских ворот. И таки дуги на заборе мы сделали.

Руководство музея намерено вернуть прежний забор.

- Если они не могут отремонтировать, то что делать… Мы сами это будем делать, - заключила Светлана Сивкова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб