2018-12-11T15:58:42+03:00
Экономика

Калининградские депутаты предложили повысить штрафы за незаконное предпринимательство

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Депутаты калининградской Облдумы предложили ужесточить наказание за незаконное предпринимательство. Соответствующие поправки они предлагают внести в КоАП РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет об увеличении штрафов за несанкционированную торговлю лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации индивидуальными предпринимателями.

В частности, областные парламентарии предлагают увеличить штрафы с трех тысяч рублей до пяти тысяч с конфискацией предмета административного правонарушения.

- Данные изменения направлены на укрепление правопорядка, защиты прав как субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом, так и потребителей товаров, работ и услуг, сокращение количества правонарушений, - отметили в пресс-службе Облдумы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб