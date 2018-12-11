2018-12-11T15:58:42+03:00
Экономика

Калининградские депутаты предложили повысить штрафы за незаконное предпринимательство

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Депутаты калининградской Облдумы предложили ужесточить наказание за незаконное предпринимательство. Соответствующие поправки они предлагают внести в КоАП РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет об увеличении штрафов за несанкционированную торговлю лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации индивидуальными предпринимателями.

В частности, областные парламентарии предлагают увеличить штрафы с трех тысяч рублей до пяти тысяч с конфискацией предмета административного правонарушения.

- Данные изменения направлены на укрепление правопорядка, защиты прав как субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом, так и потребителей товаров, работ и услуг, сокращение количества правонарушений, - отметили в пресс-службе Облдумы.

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