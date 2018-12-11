2018-12-11T16:09:17+03:00
Общество

Калининградца будут судить за мошенничество с пособиями по безработице

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Полиция возбудила уголовное дело на жителя Калининграда за мошенничество при получении выплат. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В июне 2017 года мужчина встал на учет в Центр занятости населения и стал получать пособие по безработице. Однако уже в августе этого года он нашел работу, однако забыл сообщить об этом в Центр и продолжал числиться безработным и получать пособие.

В общей сложности, он незаконно получил 25 тысяч рублей, которые должен будет вернуть в бюджет. Какое наказание он получит за мошенничество с выплатами, решит суд.

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