Калининградец зарезал гостя, который его разбудил

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-11T16:15:23+03:00

Освободившийся чуть больше года назад из тюрьмы житель Озерска жестоко расправился со своим знакомым

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Дело было 8 декабря в одной из квартир по улице Некрасова в Озерске, где две подруги устроили скромное застолье с горячительными напитками. Тут же рядом спал 38-летний сын хозяйки жилища – уже пьяный. И тут пришел новый гость – 21-летний горожанин, который и разбудил спавшего.

Вот зря он это сделал! Ибо вскоре между мужчинами вспыхнула ссора, старший схватился за кухонный нож и несколько раз всадил его оппоненту в грудь и в шею. Обомлевшим свидетельницам расправы убийца приказал сидеть, как сидели, но тут в квартиру вошла его сестра. Она в итоге и вызвала полицию.

- Черняховским межрайонным следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Вину в совершенном преступлении мужчина признал, по ходатайству следствия он заключен под стражу.

Как выяснилось, обвиняемый ранее уже был судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Из-за решетки он вышел чуть больше года назад - в ноябре 2017-го.

Недаром же говорят: не буди лихо, пока оно тихо!