2018-12-11T16:40:17+03:00
Общество

Прокуратура потребовала прекратить сброс неочищенных стоков в Преголю

Виктор Сергеев
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В центре Калининграда обнаружен сброс неочищенных сточных вод в Преголю. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Выпуск сточных вод обнаружен в районе гостиниц «Ибис» и «Holiday Inn». В ходе проверки выяснилось, что разрешение на сброс стоков в реку не выдавалось, более того, выпуск сточных вод не был закреплен ни за одним предприятием.

В результате природоохранная прокуратура внесла в адрес мэрии Калининграда представление, однако чиновники не отреагировали и не ликвидировали выпуск. После этого ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию прекратить сброс неочищенных сточных вод в Преголю.

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