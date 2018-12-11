Калининградка избила бывшего мужа гаечным ключом

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-11T16:44:44+03:00

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В Правдинский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в причинение вреда здоровью. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

В сентябре этого года женщина избила своего бывшего мужа гаечным ключом, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий».