Калининградка избила бывшего мужа гаечным ключом
.Фото: Александр Подгорчук
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В Правдинский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в причинение вреда здоровью. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.
В сентябре этого года женщина избила своего бывшего мужа гаечным ключом, причинив ему вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий».