2018-12-11T16:56:10+03:00
Общество

Калининградца задержали на краденом велосипеде после нарушения ПДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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Во вторник, 11 декабря, инспекторы ГИБДД на проспекте Мира обратили внимание на велосипедиста, который проехал на велосипеде по пешеходному переходу. Инспекторы остановили мужчину и сделали ему замечание.

Изрядно нервничающий нарушитель в ходе разговора запрыгнул на двухколесное транспортное средство и попытался скрыться в ближайшем дворе.

- Приняв необходимые меры для задержания, инспекторы догнали и задержали велосипедиста. В ходе проверки выяснилось, что 29-летний мужчина передвигался на велосипеде, который был украден еще в апреле 2017 года, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

На место происшествия вызвали следственно-оперативная группу, задержанный был доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

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