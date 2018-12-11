Калининградца задержали на краденом велосипеде после нарушения ПДД
Во вторник, 11 декабря, инспекторы ГИБДД на проспекте Мира обратили внимание на велосипедиста, который проехал на велосипеде по пешеходному переходу. Инспекторы остановили мужчину и сделали ему замечание.
Изрядно нервничающий нарушитель в ходе разговора запрыгнул на двухколесное транспортное средство и попытался скрыться в ближайшем дворе.
- Приняв необходимые меры для задержания, инспекторы догнали и задержали велосипедиста. В ходе проверки выяснилось, что 29-летний мужчина передвигался на велосипеде, который был украден еще в апреле 2017 года, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
На место происшествия вызвали следственно-оперативная группу, задержанный был доставлен в отдел полиции для дачи показаний.