2018-12-11T17:07:11+03:00
Общество

В этом году в Калининградской области трудоустроили 317 инвалидов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в Службу занятости населения обратилось 600 инвалидов, трудоустроены были 317 человек. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, сейчас в области зарегистрировано в качестве безработных 138 жителей с ограниченными возможностями здоровья, поиск работы для них осуществляется в индивидуальном порядке.

40 инвалидов, отметила Майстер, прошли профобучение по востребованным на рынке труда профессиям, три инвалида открыли собственное дело. Кроме того, за счет областного бюджета в регионе создали 20 мест для инвалидов.

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