Очевидцы: В Балтийске машина задавила лебедя, водитель уехал

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-11T17:13:07+03:00

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В Балтийске на глазах у местных жителей под колеса кроссовера попал белый лебедь. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Балтийск» в соцсетях.

«Сегодня с подругой ходили кормить лебедей, и прямо на глазах просто наехали на него! Как вообще хватает совести у таких людей! Лебедь умер. Плакали! Очень жаль что есть такие люди», - пишут очевидцы.

В группе выложены фотографии погибшей птицы и автомобиля, который, по мнению очевидцев, наехал на лебедя.

Отметим, в тихой гавани Балтийска есть место, похожее на орнитологическую станцию. Там каждую зиму переживает сотня лебедей, которые не улетели на юг. Красавцы с длинными шеями облюбовали себе набережную напротив гостиницы «Золотой якорь». Знаменит этот отель Балтийска тем, что в нем как-то останавливался поэт Иосиф Бродский.