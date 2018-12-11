2018-12-11T17:38:41+03:00
Общество

В Черняховске директора бюджетного учреждения осудили за незаконные премии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске осудили директора бюджетного учреждения, за хищение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Директор муниципального бюджетного учреждения «Калужское», незаконно выписал себе премию в размере 25 700 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения.

Суд приговорил директора к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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