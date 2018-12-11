2018-12-11T17:46:17+03:00
Общество

Мэрия Калининграда расторгает контракт с подрядчиком ремонта ул. Черняховского и Пролетарской

Виктор Сергеев
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Улица Пролетарская после ремонта "утонула".Улица Пролетарская после ремонта "утонула".Фото: Иван МАРКОВ
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Власти Калининграда намерены в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией «НордСтройТранс», которая ремонтировала четыре улицы: Муромскую, Пролетарскую, Черняховского и Нарвскую. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

- Причина - неустранение замечаний, предъявляемых к качеству выполняемых работ. Завершиться ремонт должен был по контракту 1 октября. Несмотря на то, что основной объем работ был сделан, и движение по проезжей части этих улиц возобновилось, не все работы были выполнены на должном уровне, - заявили в администрации Калининграда.

В частности, у городских властей были претензии к устройству бортового камня, оборудованию уклонов и глубины расположения крышек дождеприемных колодцев.

- Подрядчик несколько раз обещал исправить ситуацию, однако до сих пор этого не произошло. По оценке специалистов, некачественно выполнены работы на сумму 4,5 миллионов рублей, и эти средства с подрядчика удержаны. Еще 2 миллиона удержаны за неисполнение сроков выполнения работ, отметил глава администрации Алексей Силанов.

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