В Калининграде студент украл из магазина куртку

11 Дек. 18:58 2018-12-11T18:58:16+03:00

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То, что на дворе зима, работник магазина спортивной одежды в одном из торговых центров на улице Театральной Калининграда понял, когда обнаружил, что с вешалки в торговом зале пропала куртка ценой 3 000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения. Одна из них, как оказалось, зафиксировала момент совершения кражи. Подозреваемого задерживали уже совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы. Очутившись в отделе внутренних дел, 20-летний студент колледжа быстро раскололся и выдал похищенное. Теперь парню грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Его университеты.