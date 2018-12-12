2018-12-12T10:03:54+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» запустят дополнительные рейсы из Калининграда в Екатеринбург в новогодние каникулы

Летать будут воздушные суда Airbus A320
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные регулярные рейсы по маршруту ЕкатеринбургКалининград – Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво», речь идет исключительно о периоде новогодних каникул.

Так, планируют выполнить рейсы 29 декабря 2018 г. и 3, 8 января 2019 г. В Екатеринбург будут летать воздушные суда Airbus A320 в компоновке 160 пассажирских кресел. Авиабилеты уже в продаже.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 08:40, прибытие в аэропорт «Храброво» - в 09:40. Обратный рейс из Калининграда вылет - в 10:25, прибытие в аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) – в 17:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб