«Уральские авиалинии» запустят дополнительные рейсы из Калининграда в Екатеринбург в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-12T10:03:54+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво», речь идет исключительно о периоде новогодних каникул.

Так, планируют выполнить рейсы 29 декабря 2018 г. и 3, 8 января 2019 г. В Екатеринбург будут летать воздушные суда Airbus A320 в компоновке 160 пассажирских кресел. Авиабилеты уже в продаже.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 08:40, прибытие в аэропорт «Храброво» - в 09:40. Обратный рейс из Калининграда вылет - в 10:25, прибытие в аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) – в 17:00.