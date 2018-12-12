2018-12-12T10:03:54+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» запустят дополнительные рейсы из Калининграда в Екатеринбург в новогодние каникулы

Летать будут воздушные суда Airbus A320
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные регулярные рейсы по маршруту ЕкатеринбургКалининград – Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво», речь идет исключительно о периоде новогодних каникул.

Так, планируют выполнить рейсы 29 декабря 2018 г. и 3, 8 января 2019 г. В Екатеринбург будут летать воздушные суда Airbus A320 в компоновке 160 пассажирских кресел. Авиабилеты уже в продаже.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 08:40, прибытие в аэропорт «Храброво» - в 09:40. Обратный рейс из Калининграда вылет - в 10:25, прибытие в аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) – в 17:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде из горящего дома эвакуировали 20 человек
В Калининграде студент украл из магазина куртку
Мэрия Калининграда расторгает контракт с подрядчиком ремонта ул. Черняховского и Пролетарской
В Черняховске директора бюджетного учреждения осудили за незаконные премии
Очевидцы: В Балтийске машина задавила лебедя, водитель уехал
В этом году в Калининградской области трудоустроили 317 инвалидов
Калининградца задержали на краденом велосипеде после нарушения ПДД
Калининградка избила бывшего мужа гаечным ключом
Прокуратура потребовала прекратить сброс неочищенных стоков в Преголю
Калининградец зарезал гостя, который его разбудил
Калининградца будут судить за мошенничество с пособиями по безработице
Калининградские депутаты предложили повысить штрафы за незаконное предпринимательство
В Калининграде рядом с Королевскими воротами рабочие сменили стилизованный забор на типовой
На Борисовском бульваре в Калининграде построят детсад на 225 мест
За сутки на калининградских дорогах произошло три наезда на деревья: четверо пострадавших
Калининградец продал чужой автомобиль и получил 2,5 года «строгача»
На Берлинском мосту загорелся микроавтобус
Библиотекарь из Калининграда стала миллиардным пассажиром пригородного сообщения России
Калининградку обворовал знакомый из ночного клуба
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил школьницу и скрылся
В понедельник в Калининграде в ДТП пострадали три пешехода
На автобусных остановках в Калининграде и Зеленоградске установили информационные табло
На пр. Мира в Калининграде водитель «Порше» сбил насмерть пешехода
В средневековом замке Прейсиш-Эйлау обвалилась крыша
В Калининграде на пяти улицах нет электричества, на двух – воды