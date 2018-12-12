В Калининграде из горящего дома эвакуировали 20 человек
Пожар случился на улице Заводской
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувший вторник, 11 декабря, вечером, пожар случился в Московском районе Калининграда. На часах было 21.07, когда поступило сообщение о том, что на улице Заводской горит жилой дом.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в пятиэтажке в однокомнатной квартире горел диван и тумбочка. Площадь пожара была небольшой, однако, приняли решение об эвакуации жильцов дома.
Как уточнили в МЧС, был эвакуирован 21 человек.
Обошлось без пострадавших.