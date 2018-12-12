В Калининграде из горящего дома эвакуировали 20 человек

12 Дек. 10:08 2018-12-12T10:08:49+03:00

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В минувший вторник, 11 декабря, вечером, пожар случился в Московском районе Калининграда. На часах было 21.07, когда поступило сообщение о том, что на улице Заводской горит жилой дом.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в пятиэтажке в однокомнатной квартире горел диван и тумбочка. Площадь пожара была небольшой, однако, приняли решение об эвакуации жильцов дома.

Как уточнили в МЧС, был эвакуирован 21 человек.

Обошлось без пострадавших.