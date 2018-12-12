2018-12-12T10:36:56+03:00
Общество

С улиц Калининграда за пять дней убрали 57 незаконных рекламных конструкций

Со столбов и деревьев сняли тысячу объявлений
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде продолжается борьба с незаконной рекламой и объявлениями. Так, только за период с 3 по 7 декабря в городе демонтировали 57 баннеров, установленных без соответствующего разрешения или срок на установку которых истек.

Кроме того, как сообщает пресс-служба городской администрации, со столбов, городской мебели и деревьев снято более 100 табличек и объявлений.

В мэрии отмечают – в городе достаточно цивилизованных способов для размещения рекламы, которые содействуют пополнению городского бюджета. Только в ноябре в городскую казну поступило более 460 тысяч рублей в качестве государственной пошлины и более 737 тысяч рублей по договорам на установку рекламных конструкций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Багратионовском районе в ангарах заброшенного аэродрома «Северный» устроили свалку
Калининградец изнасиловал женщину, которую встретил в подъезде своего дома
В Калининграде москвич-рецидивист украл кальяны
В 2019 году в Калининградской области капитально отремонтируют 566 домов
Калининградки пытались провезти в Польшу 3140 пачек сигарет
В Калининграде директор кафе зарезал посетителя и спрятал тело в мусорном контейнере
За сутки в области задержали 8 пьяных водителей и оштрафовали 23 пешехода
Командующий Балтийским флотом получил звание адмирала
В Калининграде обещают сделать памятником архитектуры бывший ломбард на улице Коперника
В Калининградской области отремонтируют 420 километров мелиоративных каналов
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя