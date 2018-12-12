С улиц Калининграда за пять дней убрали 57 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-12T10:36:56+03:00

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В Калининграде продолжается борьба с незаконной рекламой и объявлениями. Так, только за период с 3 по 7 декабря в городе демонтировали 57 баннеров, установленных без соответствующего разрешения или срок на установку которых истек.

Кроме того, как сообщает пресс-служба городской администрации, со столбов, городской мебели и деревьев снято более 100 табличек и объявлений.

В мэрии отмечают – в городе достаточно цивилизованных способов для размещения рекламы, которые содействуют пополнению городского бюджета. Только в ноябре в городскую казну поступило более 460 тысяч рублей в качестве государственной пошлины и более 737 тысяч рублей по договорам на установку рекламных конструкций.