2018-12-12T10:45:30+03:00
Происшествия

В Нестерове 16-летний подросток залез в квартиру и вынес два ноутбука

Молодого человека оперативно удалось задержать
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Нестерова обратилась 49-летняя местная жительница и рассказала, что у нее из квартиры украли два ноутбука. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изъяла следы обуви, были опрошены соседи. Так что 16-летнего местного жителя, причастного к краже удалось задержать оперативно.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что подросток был доставлен в отдел полиции, где добровольно и выдал похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело, парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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