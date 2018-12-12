2018-12-12T10:53:46+03:00
Общество

С начала года в области оштрафовали более 3,6 тысяч водителей, которые не пропустил пешеходов

Виктор Сергеев
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В 2018 году в Калининградской области к административной ответственности привлекли 3694 водителя, непредоставивших преимущества в движении пешеходам. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД,

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам.

- Невыполнение требования статьи 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей, - отметили в ГИБДД.

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