В Краснознаменском районе ночью сгорела крыша жилого дома
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар случился в ночь на среду, 12 декабря в Краснознаменском районе. В 01.02 поступило сообщение от очевидцев о том, что в поселке Добровольск на улице Молодежной горит жилой дом.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Калининградской области в одноэтажном, кирпичном жилом доме выгорели две комнаты и кухня. Так же огонь уничтожил шиферную крышу.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 11 человек и 3 единицы техники.