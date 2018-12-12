2018-12-12T10:54:18+03:00
Происшествия

В Краснознаменском районе ночью сгорела крыша жилого дома

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар случился в ночь на среду, 12 декабря в Краснознаменском районе. В 01.02 поступило сообщение от очевидцев о том, что в поселке Добровольск на улице Молодежной горит жилой дом.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Калининградской области в одноэтажном, кирпичном жилом доме выгорели две комнаты и кухня. Так же огонь уничтожил шиферную крышу.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 11 человек и 3 единицы техники.

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