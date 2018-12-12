В Калининградской области выбрали лучшего врача года
Хирург Центральной городской клинической больницы Екатерина Минаева стала лучшим врачом года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году в ежегодном состязании лучших по профессии приняли участие 68 номинантов из 26 медицинских организаций. В общей сложности на звание лучших претендовали 37 врачей и 31 специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Определение врачей-победителей проходило по 21 номинации, по среднему медперсоналу – по шести. Такое масштабное представительство медицинских специальностей было отмечено в 2016 году.
По результатам конкурсного отбора звание «Лучший врач года» и главный знак-символ «Янтарную Панацею» получила Екатерина Минаева, которая с 2002 года после окончания с отличием Тверской государственной медицинской академии работает хирургом в ожоговом отделении ЦГКБ, совмещая работу ординатора и врача по оказанию экстренной помощи.
Звания «Лучшая медицинская сестра – 2018» удостоена представительница муниципального здравоохранения – медсестра процедурного кабинете поликлиники Гусевской ЦРБ Наталья Казаченко.