В Калининградской области выбрали лучшего врача года

12 Дек. 10:57 2018-12-12T10:57:39+03:00

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Хирург Центральной городской клинической больницы Екатерина Минаева стала лучшим врачом года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году в ежегодном состязании лучших по профессии приняли участие 68 номинантов из 26 медицинских организаций. В общей сложности на звание лучших претендовали 37 врачей и 31 специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Определение врачей-победителей проходило по 21 номинации, по среднему медперсоналу – по шести. Такое масштабное представительство медицинских специальностей было отмечено в 2016 году.

По результатам конкурсного отбора звание «Лучший врач года» и главный знак-символ «Янтарную Панацею» получила Екатерина Минаева, которая с 2002 года после окончания с отличием Тверской государственной медицинской академии работает хирургом в ожоговом отделении ЦГКБ, совмещая работу ординатора и врача по оказанию экстренной помощи.

Звания «Лучшая медицинская сестра – 2018» удостоена представительница муниципального здравоохранения – медсестра процедурного кабинете поликлиники Гусевской ЦРБ Наталья Казаченко.