2018-12-12T10:57:39+03:00
Общество

В Калининградской области выбрали лучшего врача года

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Хирург Центральной городской клинической больницы Екатерина Минаева стала лучшим врачом года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году в ежегодном состязании лучших по профессии приняли участие 68 номинантов из 26 медицинских организаций. В общей сложности на звание лучших претендовали 37 врачей и 31 специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Определение врачей-победителей проходило по 21 номинации, по среднему медперсоналу – по шести. Такое масштабное представительство медицинских специальностей было отмечено в 2016 году.

По результатам конкурсного отбора звание «Лучший врач года» и главный знак-символ «Янтарную Панацею» получила Екатерина Минаева, которая с 2002 года после окончания с отличием Тверской государственной медицинской академии работает хирургом в ожоговом отделении ЦГКБ, совмещая работу ординатора и врача по оказанию экстренной помощи.

Звания «Лучшая медицинская сестра – 2018» удостоена представительница муниципального здравоохранения – медсестра процедурного кабинете поликлиники Гусевской ЦРБ Наталья Казаченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб