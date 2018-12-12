2018-12-12T11:09:38+03:00
Звезды

13 декабря калининградцев приглашают на встречу Года театра

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В 17 часов лицедеи выйдут на улицу. Праздник развернется в соседнем сквере и перед зданием областной драмы. Портал театра украсит занавес. Рядом - импровизированный зрительный зал с экранами, на которых пойдет трансляция фрагментов спектаклей и происходящего внутри. Движение транспорта в районе театра перекрывать не будут. Однако меры безопасности, биотуалеты, медицинское обслуживание и согревающий стрит-фуд предусмотрены.

Здесь можно будет сфотографироваться в декорациях известных спектаклей. Концепция театрального интерактива – «Театр - весь мир!». На импровизированной сцене театры «Дель» и «Шкафф» покажут уличные мини-спектакли. На детской площадке «Первое знакомство с театром» ребята смогут прочитать стихи. В «открытый микрофон» актеры и все желающие будут декламировать монологи из известных пьес.

А в зрительном зале театра прозвучит, какие театральные события пройдут в области в течение всего 2019 года.

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