2018-12-12T11:05:44+03:00
Общество

Маршрут автобуса №32 продлят до Васильково

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 15 декабря маршрут автобуса №32 будет продлен до ТЦ «Клондайк». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Регулярные пассажирские перевозки по временному автобусному маршруту № 32 «Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского) – ТЦ «Клондайк» будет осуществляться по следующей схеме движения: ул. Артиллерийская, ул. Аэропортная, ул. Орудийная, ул. Пехотная, ул. Арсенальная, ул. Большая Окружная 4-я, ул. Индустриальная, ул. Большая Окружная (северный обход) ул. Шатурская, ул. Ю. Гагарина, ул. Орудийная, ул. Аэропортная, ул. Артиллерийская и далее по существующей схеме движения.

- Этот вопрос проработан и 32-ой маршрут у нас будет выходить на улицу Пехотную и ехать в Васильково по кругу, затем на перекрестке с ул. Молодой Гвардии заворачивать на Артиллерийскую и потом по маршруту - по Невского в центр города и далее, - отметил начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин.

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