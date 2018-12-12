На Балтфлоте сформируют первое научно-производственное подразделение

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-12T11:05:05+03:00

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До конца года на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота появится первое научно-производственное подразделение. Об этом сообащет пресс-служба Балтфлота.

Уже произведен отбор более чем двадцати кандидатов, из которых начнет формирование научно-производственной роты. Все молодые люди, кто будет призван в новое подразделение, имеют высшее и среднее профильное образование, и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на ПСЗ «Янтарь».

Известно, что новоиспеченные военнослужащие большую часть службы будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по специальности на судостроительном предприятии. Кроме этого для них в части будут проводиться занятия по военной и общественно-государственной подготовке.