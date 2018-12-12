2018-12-12T11:17:57+03:00
Общество

Алиханов пообещал Советску деньги на полную газификацию

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Региональные власти окажут Советску дополнительную поддержку и выделят средства для полной газификации города в 2019 году. Об этом написал губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram после проведения личного приема граждан.

- Многих волновал вопрос газификации города. У муниципальных властей есть контракт, который из-за некачественно организованной работы подрядчика затянулся по срокам, а ещё больше сотни домов вовсе не попали в программу. Окажем Советчанам дополнительную поддержку, выделим средства для проведения полной газификации города в 2019 году, -написал глава региона.

Он добавил, что реализацию этого проекта необходимо закончить к следующему отопительному сезону.

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