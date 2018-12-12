2018-12-12T11:26:03+03:00
Общество

Власти Зеленоградска готовы потратить больше 5 млн рублей на высадку деревьев

Озеленить город планируют в 2019 году
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В курортном Зеленоградске в 2019 году планируют провести масштабное озеленение. Накануне состоялся аукцион на оказание услуг по поставке и обслуживанию деревьев и кустарников на территории города Зеленоградска. В планах приобрести 5010 деревьев.

Как сообщает администрация Зеленоградска, в результате конкурсных процедур победитель поставит зеленые насаждения, в апреле 2019 года выполнит высадку растений и обеспечит уход в течение 3-х лет. На это будет израсходовано 5,3 млн рублей.

Отметим, «Комсомолка» писала о планах предпринимателя Ивана Санжарова озеленить Зеленоградск. Он организовал в округе кедровые питомники.

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