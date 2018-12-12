В Калининграде 22 улицы остались без отопления и горячей воды
В Калининграде из-за аварии на теплотрассе 22 улицы в Ленинградском районе остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отопление отключено на ул. А. Невского 31-123, 24-78, 117-123(поликлиника Лен.р-на), ул. Толстого 12-14, ул. Ленинградская 36, 50-54, ул. Достоевского 2, ул. Береговая 6-10, 16, 40, ул. Потемкина 9-13, пер. Потемкина 3, 5-9, ул. Артиллерийская 13-59, 46-58а, 72(д/сад №125), ул. Куйбышева 17-187, 139 (д/сад №123), 15 (СОШ №33), ул. Еловая аллея 31-69, ул. Железняка 4-18, ул. Майская 4, ул. Дадаева 56, 62, пер. Грибоедова 9, ул. Грибоедова 4-6, 13-19, ул. Липовая аллея 2, ул. Лермонтова 22, пер. Майский 1, 3, ул. Некрасова 2-24, 17-17а, ул. Тельмана 37, 46-46а, 41а (д/сад№16), 13(д/сад№23), ул. Беломорская 2, ул. Верхнеозерная 24.