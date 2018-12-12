Алиханов: Исторические дома в центре Советска должны активнее восстанавливаться
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Губернатор Антон Алиханов заявил о необходимости восстанавливать исторические дома в центре Советска. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
- И конечно красивейшие исторические дома в центре города должны активнее восстанавливаться. Будем изыскивать средства на эти цели уже в следующем году, - написал губератор.
Алиханов добавил, что в 2020 особый акцент на этом вопросе будет сделан именно в Советске.