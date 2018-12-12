2018-12-12T11:45:52+03:00
Общество

В Калининграде на шести улицах нет электричества, на пяти – холодной воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде в среду, 12 декабря, отключено электричество на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 13 часов света не будет на ул. Пролетарской, 41, 43-53.

До 18 часов электричество отключено на ул. Севастьянова 24, 16-22, ул. Сергеева 2 к 2, б, ул. Пролетарская 29-31, 33а, 33-35, 37-39, ул. Университетская 4-10, ул. Соммера 46-56, 58-68.

Холодное водоснабжение приостановлено до 17 часов ул. Свердлова 3-31, 4-26, 25б, 27а, 27 (СОШ №13), ул. Аксакова 1-91, 2-60, Московский пр-т 201-201а, 203а, б-р Л.Шевцовой 1, 9-11, ул. У. Громовой 1-9, 11-13а, 1 (СОШ№6).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб