2018-12-12T11:45:52+03:00
Общество

В Калининграде на шести улицах нет электричества, на пяти – холодной воды

Виктор Сергеев
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В Калининграде в среду, 12 декабря, отключено электричество на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 13 часов света не будет на ул. Пролетарской, 41, 43-53.

До 18 часов электричество отключено на ул. Севастьянова 24, 16-22, ул. Сергеева 2 к 2, б, ул. Пролетарская 29-31, 33а, 33-35, 37-39, ул. Университетская 4-10, ул. Соммера 46-56, 58-68.

Холодное водоснабжение приостановлено до 17 часов ул. Свердлова 3-31, 4-26, 25б, 27а, 27 (СОШ №13), ул. Аксакова 1-91, 2-60, Московский пр-т 201-201а, 203а, б-р Л.Шевцовой 1, 9-11, ул. У. Громовой 1-9, 11-13а, 1 (СОШ№6).

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