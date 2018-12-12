2018-12-12T11:48:23+03:00
Дом. Семья

В Черняховске спасли лебедя, на которого напали собаки

Волонтеры привезли птицу в клинику, предстоит операция
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Черняховске местный житель спас и приютил лебедя, который упал на землю, зацепившись о провода. Мало того, на лебедя напала свора собак. К счастью, их успели отогнать, и птица не была покусана. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Волонтеры, которые доставили лебедя в клинику, рассказали, что у птицы диагностировали открытый перелом – крыло спасти нельзя, так как уже пошла инфекция.

Лебедя стали готовить к операции, но газовый наркоз на него не действовал. Кроме того, начал резко снижаться сердечный ритм. Поэтому было принято решение перенести операцию на пятницу, дали время на восстановление.

Сейчас волонтеры ищут помощников, которые готовы перевезти лебедя в приют после операции.

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