2018-12-12T11:55:30+03:00
Общество

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Утром в полицию обратился продавец одного из кафе в районе Северного вокзала и сообщил, что неизвестный открыто похитил у него 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Немана.

- Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что потратил денежные средства на личные нужды, - сообщили в полиции.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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