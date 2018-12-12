В Калининградской области отремонтируют 420 километров мелиоративных каналов
В Калининградской области планируется отремонтировать 420 километров мелиоративных каналов и закрытого дренажа. Об этом в ходе совещания в Минсельхозе РФ рассказала министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.
На эти цели в этом году было выделено 97 млн рублей.
По словам Шевцовой, также планируется внести на поля 32 тысячи тонн известковых материалов для обеспечения почвенного плодородия
- Благодаря этому улучшено мелиоративное состояние 10 тысяч гектаров и понижена кислотность 6 тысяч гектар сельхозугодий, - сказала Наталья Шевцова, добавив, что решение проблем мелиорации позволит вывести сельхозпроизводство на качественно новый уровень.