В Калининградской области отремонтируют 420 километров мелиоративных каналов

12 Дек. 11:59 2018-12-12T12:00:56+03:00

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В Калининградской области планируется отремонтировать 420 километров мелиоративных каналов и закрытого дренажа. Об этом в ходе совещания в Минсельхозе РФ рассказала министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.

На эти цели в этом году было выделено 97 млн рублей.

По словам Шевцовой, также планируется внести на поля 32 тысячи тонн известковых материалов для обеспечения почвенного плодородия

- Благодаря этому улучшено мелиоративное состояние 10 тысяч гектаров и понижена кислотность 6 тысяч гектар сельхозугодий, - сказала Наталья Шевцова, добавив, что решение проблем мелиорации позволит вывести сельхозпроизводство на качественно новый уровень.