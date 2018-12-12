В Калининграде обещают сделать памятником архитектуры бывший ломбард на улице Коперника

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-12T11:59:21+03:00

О том, что здание могут поставить на учет уже в феврале, сообщил Андрей Кропоткин

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Во вторник 11 декабря во время рабочего выезда к жителям дому №29-37 на Московском проспекте журналисты спросили у председателя горсовета Калининграда Андрея Кропоткина, не угрожает ли снос дому №21 на улице Коперника, в котором до войны располагался кенигсбергский ломбард.

Дело в том, что многоэтажка советской постройки, из-за которой приехал Кропоткин, к бывшему ломбарду пристроена балконами, но жители переживают как за свой дом, так и за здание, имеющее явную архитектурную и культурную ценность.

Кропоткин пообещал выяснить, что можно по этому поводу сделать, и через несколько часов позвонил в редакцию «Комсомолки», сообщив, что уже в феврале следующего года его поставят на учет как памятник архитектуры.

Напомним, дом №21 на улице Коперника сегодня находится в собственности предпринимателя Дмитрия Ксенофонтова (он приобрел его еще в 90-е). Ранее «Комсомолка» сообщала, что собственник собирается снести дом и построить на его месте гостиничный комплекс.