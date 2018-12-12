2018-12-12T11:59:21+03:00
Общество

В Калининграде обещают сделать памятником архитектуры бывший ломбард на улице Коперника

О том, что здание могут поставить на учет уже в феврале, сообщил Андрей Кропоткин
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Дом №21 на улице КоперникаДом №21 на улице КоперникаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник 11 декабря во время рабочего выезда к жителям дому №29-37 на Московском проспекте журналисты спросили у председателя горсовета Калининграда Андрея Кропоткина, не угрожает ли снос дому №21 на улице Коперника, в котором до войны располагался кенигсбергский ломбард.

Дело в том, что многоэтажка советской постройки, из-за которой приехал Кропоткин, к бывшему ломбарду пристроена балконами, но жители переживают как за свой дом, так и за здание, имеющее явную архитектурную и культурную ценность.

Кропоткин пообещал выяснить, что можно по этому поводу сделать, и через несколько часов позвонил в редакцию «Комсомолки», сообщив, что уже в феврале следующего года его поставят на учет как памятник архитектуры.

Напомним, дом №21 на улице Коперника сегодня находится в собственности предпринимателя Дмитрия Ксенофонтова (он приобрел его еще в 90-е). Ранее «Комсомолка» сообщала, что собственник собирается снести дом и построить на его месте гостиничный комплекс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб