Командующий Балтийским флотом получил звание адмирала
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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Президент РФ присвоил командующему Балтийским флотом Александру Носатову звание адмирала. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Присвоить воинское звание адмирала Носатову Александру Михайловичу,- говорится в указе, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.
Вице-адмирал Александр Носатов был назначен командующим Балтийским флотом в сентябре 2016 года. До этого он в течение нескольких месяцев исполнял обязанности командующего.