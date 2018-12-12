2018-12-12T12:08:25+03:00
Политика

Командующий Балтийским флотом получил звание адмирала

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Президент РФ присвоил командующему Балтийским флотом Александру Носатову звание адмирала. Об этом сообщает «Интерфакс».

- Присвоить воинское звание адмирала Носатову Александру Михайловичу,- говорится в указе, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

Вице-адмирал Александр Носатов был назначен командующим Балтийским флотом в сентябре 2016 года. До этого он в течение нескольких месяцев исполнял обязанности командующего.

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