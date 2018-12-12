2018-12-12T12:15:49+03:00
Общество

За сутки в области задержали 8 пьяных водителей и оштрафовали 23 пешехода

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки на дорогах Калининградской области задержали восемь пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Один из задержанных водителей попался в пьяном виде повторно, теперь ему, помимо крупного денежного штрафа, грозит уголовная ответственность.

Также во вторник инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 23 пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На всех них составили протоколы по ст. 12.29 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

- Госавтоинспекция напоминает, в первую очередь пешеходы должны помнить о том, что они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому они должны быть крайне осторожными и соблюдать Правила дорожного движения. Нередко водители наблюдают ситуацию, когда пешеходы, выйдя на пешеходный переход, не убеждаются в безопасности. Даже при разрешающем сигнале светофора можно продолжить движение, только убедившись в том, что водители уступают дорогу и оценив расстояние до приближающегося автомобиля, - отметили в пресс-службе полиции.

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