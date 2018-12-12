В Калининграде директор кафе зарезал посетителя и спрятал тело в мусорном контейнере

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-12T12:36:11+03:00

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Калининградцу предъявили обвинение в убийстве жителя Москвы в 2012 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

45-летний москвич пропал летом 2012 года. Осенью было возбуждено уголовное дело, так как обстоятельства исчезновения мужчины свидетельствовали о том, что его

В региональном управлении СК заявляют, что все это время продолжалась «кропотливая и слаженная работа по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». И эта работа принесла результаты – следователи получили информацию, что к исчезновению москвича может быть причастен 47-летний калининградец.

- По версии следствия, в июле 2012 года в одном из кафе, расположенном на Советском проспекте в Калининграде, между владельцем заведения и одним из посетителей произошел словесный конфликт, переросший в драку. Как полагают следственные органы, хозяин кафе в процессе ссоры сначала избил потерпевшего, а затем нанес один удар ножом в область шеи. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СК

После этого злоумышленник спрятал тело в мусорный контейнер неподалеку от заведения. При этом, тело погибшего до сих пор не обнаружено.

Расследование уголовного дела продолжается.