2018-12-12T12:39:53+03:00
Общество

Калининградки пытались провезти в Польшу 3140 пачек сигарет

Сигареты были изъяты, а женщины отправились обратно в Россию без автомобиля
Иван МАРКОВ
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Часть обнаруженных сигаретЧасть обнаруженных сигаретФото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Две россиянки пытались провезти более 3 тысяч пачек сигарет через погранпереход в Безледах. Об этом сообщает Польский культурный центр со ссылкой на пресс-службу пограничной службы соседней республики.

- 8 декабря для пограничного контроля подъехал легковой автомобиль марки Mercedes на российских регистрационных номерах, - сообщают пограничники. - Транспортным средством управляли две гражданки РФ, которые пояснили, что едут в Польшу, чтобы сделать покупки перед приближающимися праздниками. Офицеры таможенного отряда в Безледах решили осмотреть транспортное средство в здании детального контроля. Сотрудникам таможни помогала служебная собака, а в результате обыска в Мерседесе обнаружено 3140 пачек сигарет.

Контрабанда была спрятана везде: в переделанных порогах автомобиля с двойной обшивкой, бамперах и колесных арках. Кроме того, контрабандные ящики были помещены в пол в передней части автомобиля, где к оригинальной конструкции был приварен лист металла. Автомобиль был вскрыт с помощью болгарки и лома.

Обеим дамам были предъявлены обвинения в совершении преступления, а их машина была направлена на депозитную парковку. Калининградки отправились домой с аннулированными визами, без сигарет и покупок.

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