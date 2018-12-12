В 2019 году в Калининградской области капитально отремонтируют 566 домов

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-12T13:09:59+03:00

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Калининградская область вошла в число 11-ти регионов – лидеров по выполнению программы капремонта. Об этом заявил советник министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня работы по капремонту завершены более чем по 570 домам. Готовность по остальным объектам превышает 90%. Продолжена замена лифтового оборудования в Калининграде, Советске и Балтийске. В 2018 году для этого предусмотрели 30 млн рублей из областного бюджета, что позволит заменить 92 комплекта лифтового оборудования. Уже запущены в работу 62 лифта, остальные находятся в стадии монтажа и пуско-наладки.

По данным регионального Минстроя, всего в этом году отремонтируют 632 многоквартирных дома, в их числе и 57 домов-памятников. Условия проживания будут улучшены для 30 тысяч человек. В 2019 году в планах капитально отремонтировать 566 домов.