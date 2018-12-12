В Калининграде москвич-рецидивист украл кальяны

12 Дек. 13:40 2018-12-12T13:40:45+03:00

Заметив оставленные без присмотра коробки, столичный гость схватил две из них и скрылся

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Вечером в Калининграде на Московском проспекте у дома №203 «а» владелец местной кальянной разгружал коробки с аппаратами, которые, собственно, и определяют назначение заведения. В этот момент мимо проходил 29-летний приезжий из Москвы, который гостил у калининградских родственников. Увидев оставленные без присмотра коробки, москвич, недолго думая, схватил две из них и убежал. Видимо, сработал условный рефлекс – молодчик ранее был судим за кражу.

Заметив пропажу, кальянщик обратился за помощью в полицию. Рассудив логически, куда вор мог бы отнести столь специфическую добычу, оперативники угрозыска направились в ближайшую кальянную. Дедуктивный метод сработал блестяще: украденные кальяны нашлись, а затем в руках полицейских оказался и сам преступник.

Скорее всего, ближайшие пару лет москвичу придется оценить условия провинциальной «зоны».