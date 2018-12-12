Калининградец изнасиловал женщину, которую встретил в подъезде своего дома

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-12T13:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 6 декабря в Гусеве местный житель встретил в подъезде своего дома незнакомую женщину. Может, встреча осталась бы без последствий, с учетом того, что гусевцу было 29 лет, а даме (которая, как потом выяснилась, приехала из Озерска) – 40. Но молодой человек был пьян и ему отчаянно хотелось женской ласки. Поэтому он попросту силой затолкал незнакомку к себе в квартиру, где, как записано в полицейском протоколе «изнасиловал и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера». Удовлетворив свою страсть, негодяй выставил жертву на улицу, где истерзанную озерчанку и заметили полицейские.

- Женщину, которой требовалась медицинская помощь, доставили в больницу, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. – Премступник задержан, Черняховский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении него уголовное дело по признакам сразу двух статей УК РФ – «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Вину в совершенном преступлении гражданин признал. По ходатайству следствия обвиняемый водворен в следственный изолятор. Назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.