В Багратионовском районе в ангарах заброшенного аэродрома «Северный» устроили свалку

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-12T14:27:55+03:00

По мнению экологов, это свидетельствует о неэффективности действующей территориальной схемы по обращению с отходами

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В среду 12 декабря экологи из организации «Зеленый фронт» обнаружили очередную свалку в Багратионовском районе. Причем, на этот раз отходы были свалены в ангарах на территории заброшенного аэродрома «Северный».

- Образование все новых крупных свалок, в том числе промышленных отходов, свидетельствуют о неэффективности действующей территориальной схемы по обращению с отходами, - считает руководитель калининградского отделения «Зеленого фронта» Олег Иванов. - В поселке Северный Багртионовского городского округа выросла большая свалка отходов мебельного производства. Примечательно, что свалка находится на территории выведенного из эксплуатации военного аэродрома. При этом за объектом фактически никто не присматривает.

По сообщению экологов, местные жители уже сообщали представителям региональных властей об этой свалке, однако реакции от них не последовало.