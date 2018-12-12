2018-12-12T15:56:29+03:00
Общество

В Светлом водитель такси расплатилась за покупки украденной картой

Виктор Сергеев
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В Светлом сотрудники ГИБДД задержали по подозрению в краже 39-летнюю женщину - водителя такси. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Накануне в полицию пришел местный житель и сообщил, что с его карты пропало 8 тысяч рублей. По его словам, он воспользовался услугами такси, водителем которого оказалась женщина.

- Доехав до дома, мужчина расплатился за поездку и вышел из автомобиля. Через некоторое время на его телефон пришло СМС оповещение о снятии с банковской карты 8 тысяч рублей. Потерпевший вспомнил, что оставил барсетку с портмоне, в котором лежала банковская карта, в такси, -сообщили в ГИБДД.

В течение четырех часов автоинспекторы установили местонахождение подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. Ранее не судимая 39-летняя женщина успела потратить деньги, рассчитавшись картой за покупки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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