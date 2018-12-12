2018-12-12T16:14:02+03:00
Общество

В Советске отремонтируют историческую часть улицы Набережной за 140 млн рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В 2019 году в Советске начнутся работы по ремонту исторической части улицы Набережной. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

- Уже начались подготовительные работы. Этот проект получил поддержку по итогам всероссийского конкурса среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек. Из бюджетов всех уровней будет направлено более 140 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках работ по благоустройству планируется организовать открытый летний амфитеатр с видом на Неман, установить спортивные площадки, обустроить велодорожки и парковую зону.

Кроме того, в следующем году в Советске построят новую спортивную площадку для занятий воркаутом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде впервые пройдет школьная олимпиада по китайскому языку
Калининградец отсудил более 100 тыс рублей за упавшее на машину дерево
В Калининграде оштрафовали трех водителей переполненных маршруток
В Светлом водитель такси расплатилась за покупки украденной картой
В Багратионовском районе в ангарах заброшенного аэродрома «Северный» устроили свалку
Калининградец изнасиловал женщину, которую встретил в подъезде своего дома
В Калининграде москвич-рецидивист украл кальяны
В 2019 году в Калининградской области капитально отремонтируют 566 домов
Калининградки пытались провезти в Польшу 3140 пачек сигарет
В Калининграде директор кафе зарезал посетителя и спрятал тело в мусорном контейнере
За сутки в области задержали 8 пьяных водителей и оштрафовали 23 пешехода
Командующий Балтийским флотом получил звание адмирала
В Калининграде обещают сделать памятником архитектуры бывший ломбард на улице Коперника
В Калининградской области отремонтируют 420 километров мелиоративных каналов
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя