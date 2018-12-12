2018-12-12T16:14:02+03:00
Общество

В Советске отремонтируют историческую часть улицы Набережной за 140 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2019 году в Советске начнутся работы по ремонту исторической части улицы Набережной. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

- Уже начались подготовительные работы. Этот проект получил поддержку по итогам всероссийского конкурса среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек. Из бюджетов всех уровней будет направлено более 140 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках работ по благоустройству планируется организовать открытый летний амфитеатр с видом на Неман, установить спортивные площадки, обустроить велодорожки и парковую зону.

Кроме того, в следующем году в Советске построят новую спортивную площадку для занятий воркаутом.

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