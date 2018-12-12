В Калининграде оштрафовали трех водителей переполненных маршруток
.Фото: Госавтоинспекция
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В Калининграде инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности водителей маршруток за нарушение правил перевозки пассажиров. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
Утром автоинспекторы на Московском проспекте проверили более двух десятков автобусов и маршрутных такси. В трех случаях водители маршруток перевозили пассажиров сверх нормы.
На них составили административные протоколы по статье «Нарушение правил перевозки людей». Водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей.