2018-12-12T17:28:07+03:00
Общество

Калининградец отсудил более 100 тыс рублей за упавшее на машину дерево

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Калининграда отсудил более 100 тысяч рублей в качестве компенсации за падение на его автомобиль дерева. Об этом сообащет пресс-служба Московского районного суда.

Два года назад на привокзальной площади в поселке Железнодорожный на его автомобиль упало дерево. В результате были повреждены лобовое стекло, крыша, крылья, дверь, стойка и фара.

Упавшая на автомобиль береза росла на земельном участке, который находился в аренде у ОАО «РЖД». В результате суд взыскал с компании материальный ущерб в размере 88 117 рублей, расходы на оплату услуг по проведению технической экспертизы– 5 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 10 000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины - 2 828,65 рублей.

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