В Калининграде впервые пройдет школьная олимпиада по китайскому языку

СЕГОДНЯ 18:23 2018-12-12T18:23:31+03:00

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В Калининграде впервые пройдет муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства образования.

В олимпиаде примут участие 22 человека из школ города и области со второго по 11 класс. При этом, ученики 2,4 и 6 классов будут выполнять задания для семиклассников.

Ребята выполнят аудирование, чтение, лексико-грамматической тест и письмо на 250-300 иероглифов.