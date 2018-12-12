2018-12-12T18:35:41+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали водителя, который сбил девушку на ул. Театральной и скрылся

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наезд на пешехода произошел 4 декабря на улице Театральной. Там под колеса «Мазды» попала 17-летняя девушка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась 20-летняя женщина, которая отвезла пострадавшую домой и уехала.

По словам задержанной, пострадавшая отказалась от госпитализации.

По факту уезда с места ДТП возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ. Санкция статьи включает лишение прав на один год, или арест на 15 суток.

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