В Зеленоградске ищут инвестора для восстановления здания «Торгового дома Натана Штернфельда»

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-12T18:40:28+03:00

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Во вторник 11 декабря в Зеленоградске прошло оперативное совещание, во время которого, как сообщает газета «Волна», главному архитектору городского округа Илье Позднякову было поручено активизировать работу над техническим заданием для проекта восстановительных работ дома №18 на Курортном проспекте, более известного как "Торговый дом Натана Штернфельда".

- Главному архитектору необходимо разработать конкурсные условия для потенциальных инвесторов, - сообщает газета. - Особое условие — в ходе реновации внешний облик фасада здания не должен быть изменен.

Напомним, ранее здание было отсужено у ливанского собственника, после чего глава администрации Сергей Кошевой заявил, что им интересуется компания «Компас» (эта фирма ранее приобрела недостроенную гостиницу «Газпрома» на променаде). Кроме того, 2018 год был объявлен в Зеленоградске «годом недостроев».