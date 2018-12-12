2018-12-12T18:47:34+03:00
Общество

В Краснознаменском районе нашли трупы диких кабанов, введен карантин по АЧС

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На территории охотничьего угодья в Краснознаменском районе ввели карантин по Африканской чуме свиней. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Основанием для введения ограничительных мероприятий стало обнаружение трупов диких кабанов на территории охотничьего угодья «Мичуринское».

Карантин продлится до 19 декабря. В период его действия на территории угодья запретили охоту.

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