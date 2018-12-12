В Зеленоградском районе высадят 5000 деревьев

12 Дек. 21:42 2018-12-12T21:42:26+03:00

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В Зеленоградском городском округе в апреле 2019 года будет высажено 5000 деревьев. Как сообщает газета «Волна», об этом было объявлено на еженедельном аппаратном совещании в администрации округа во вторник 11 декабря.

- Аукцион на оказание услуг по поставке и обслуживанию посадочного материала — деревьев, кустарников на территории города Зеленоградска — признан состоявшимся, - сообщили на совещании. - Заявленная максимальная цена контракта 6,4 млн. рублей снизилась. В результате конкурсных процедур победитель поставит зеленые насаждения, произведет высадку растений и обеспечит уход в течение трех лет — за 5,3 млн. рублей.

Напомним, 28 сентября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил, что в Зеленоградском районе за 2017 год вырублено зеленых насаждений в 23 раза больше, чем высажено.При вырубке 5,6 тысяч деревьев высажено всего 243 растения.